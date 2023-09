Un événement à l’image de cette sportive et militante émérite qu’était Monique Éthier: convivial!

Les associations du Parti Québécois de Verchères et du Bloc Québécois de Montarville, ainsi que le député Stéphane Bergeron, se réjouissent du grand succès qu’a connu la partie de soccer amicale organisée conjointement, le 9 septembre dernier, afin de rendre hommage à cette éminente Julievilloise que

fut Mme Monique Éthier.



«Cette fois encore, la collaboration entre le Parti Québécois de Verchères et le Bloc Québécois de Montarville s’est révélée des plus fructueuses! Et ce fut d’autant plus agréable que l’objectif était de souligner l’engagement exemplaire d’une remarquable citoyenne de Sainte-Julie. Il est important, pour nos deux formations politiques, de reconnaître la contribution inestimable de ces personnes formidables, qui s’emploient à améliorer la qualité de vie dans leur communauté et qui, ce faisant, sont sources de fierté», de souligner le président du Parti Québécois de Verchères, M. Bruno Lavoie.



«Étant moi-même une Julievilloise qui apprécie le soccer et le pratique depuis nombre d’années, je me suis sentie privilégiée de pouvoir prendre part à cet hommage rendu à cette femme hors du commun qui a été si importante dans le développement de ce sport à Sainte-Julie. Les joueuses et les joueurs des deux équipes, les jaunes et les bleus, ont tout donné sur le terrain, mais le résultat importait peu, puisque l’objectif était de s’amuser en ayant une pensée pour Mme Éthier», d’ajouter la présidente du Bloc Québécois de Montarville, Mme Pascale Guilbault.



«Je dois énormément à des militantes et militants comme Monique Éthier, qui y est pour beaucoup dans le fait que j’aie eu le privilège de porter les couleurs tant du Bloc Québécois que du Parti Québécois. J’étais donc fier de constater que le Bloc Québécois de Montarville ait décidé de se joindre au Parti Québécois de Verchères pour rendre un hommage bien mérité à cette militante de la première heure. Monique a d’ailleurs eu droit à une partie des plus enlevantes. La marque finale — 8 à 5 en faveur des bleus — est peu représentative de l’allure générale de la partie, qui s’est révélée beaucoup plus serrée, alors que le niveau de jeu des deux équipes était plutôt bien équilibré», n’a pas manqué de souligner le député Stéphane Bergeron.



Des membres de la famille Éthier, dont le PDG du Centre d’amusements intérieur Zükari, M. Marc Éthier, de même que le président de AS Montis, M. Gaétan Bourassa, qui a dit être le dépositaire du legs important de Monique Éthier, étaient notamment présents pour cette partie amicale en l’honneur de cette dernière.