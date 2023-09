Varennes finaliste à un Prix d’Excellente en Tourisme

Varennes récolte encore les fruits de ses efforts dans le cadre des activités soulignant son 350 anniversaire car la ville est finaliste dans la catégorie « Innovation et Développement de l’offre – Réseau » du Prix Excellence Tourisme 2023 de L’Alliance de l’industrie touristique du Québec grâce à son projet « De fleuve et d’exploits | 350e anniversaire de Varennes ».

« Nous sommes honorés de cette nomination bien méritée qui reconnaît notre travail pour le 350e anniversaire de Varennes. Cela démontre l’innovation et le rayonnement dont Varennes a fait preuve comme joyau touristique », a déclaré le maire Damphousse en apprenant la nomination de sa ville.

Les Prix excellence tourisme ont pour objectif de mieux faire connaître le talent, l’audace, le savoir-faire de centaines de milliers de passionnés qui contribuent directement à la vitalité des communautés, villes et régions du Québec. Les gagnants seront annoncés lors du Gala qui aura lieu le 26 septembre prochain à Trois-Rivières.