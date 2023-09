Plus de 700 jeunes célèbrent la fin de saison de soccer à Boucherville

La Surboum 2023, ce happening et cette grande fête du soccer à Boucherville, a connu un autre beau succès le week-end du 27 aout dernier alors que plus de 700 jeunes filles et jeunes garçons des catégories dont l’âge varie de 4 ans à 21 ans (U4 à U21) ont donné leur maximum sur les différents terrains de la Ville , accompagnés d’environ 50 entraineurs et bénévoles qui les ont accompagnés tout au long de la saison. Une centaine de parties ont été jouées dans le cadre de cette grande série éliminatoire qui aura aussi permis de remettre de nombreuses médailles aux participants.

La Surboum qui clôture la saison récréative de soccer a attiré pas moins 3 000 joueurs et parents sur les deux jours de compétitions alors que la remise des médailles se déroulait comme à chaque année sur les terrains du Chemin du Lac, non loin de la bibliothèque.



Avec l’aide de mère nature qui a collaboré en offrant presque deux journées ensoleillées, toute l’organisation et la direction de soccer Boucherville étaient bien satisfaits u succès de cette année. Les terrains étaient parfaits et la cérémonie festive. Je tiens à remercier les bénévoles qui nous ont aidés car sans eux rien n’est possible, les employés du club, les parents accompagnateurs des équipes de jeunes, nos partenaires et la Ville de Boucherville, a précisé le directeur général de Soccer Boucherville, Vincent Orsida qui pense déjà aux programmes automne hiver qui débuteront dans quelques jours.