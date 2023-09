Coeliaque Québec fête ses 40 ans à Boucherville

C’est dimanche 27 août que se sont rencontrés plus d’une trentaine de personnes pour souligner les 40 ans de l’organisme Cœliaque Québec au parc des Îles-de-Boucherville en compagnie de membres de l’équipe, dont la directrice générale Edith Lalanne.

Denis Trudel, porte-parole de l’organisme s’est fait un plaisir d’échanger avec plusieurs personnes de la communauté cœliaque dont le cofondateur et membre numéro un de l’organisme, monsieur Claude Gaudet ainsi qu’avec le dr Patrick Godet, gastroentérologue à l’hôpital de LaSalle et membre du comité scientifique.

Cœliaque Québec soutient les personnes cœliaques ainsi que les professionnels de la santé qui les accompagnent dans leur parcours médical et ce, depuis 1983.