Sainte-Julie: entente de partenariat pour le recrutement et l’embauche de travailleurs temporaires

Dans le cadre d’une initiative visant à combattre la pénurie de main-d’oeuvre et à favoriser la relance économique post-pandémique, la Communauté d’agglomération de Béthune-Bruay, Artois Lys Romane, en France et la Ville de Sainte-Julie, au Québec, sont fières d’annoncer une entente de partenariat.



Ce projet est soutenu par le ministère des Relations internationales et de la Francophonie du Québec et le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères de la République française, dans le cadre du Fonds franco-québécois pour la coopération décentralisée (FFQCD). Il vise à créer des opportunités pour les jeunes de l’agglomération de Béthune-Bruay tout en comblant les besoins en main-d’oeuvre des entreprises julievilloises.



La députée de Verchères, Mme Suzanne Roy, ainsi que le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration du Québec ont également participé à l’organisation du projet.



« Nous sommes fiers que cette initiative voie le jour. Ce partenariat transatlantique répond à nos besoins urgents en main-d’oeuvre, mais témoigne également de la capacité à innover de la Ville de Sainte-Julie pour construire un avenir économique solide et collaboratif », a mentionné Mario Lemay, maire de Sainte-Julie.



« Voilà une nouvelle opportunité pour notre territoire de renforcer les liens de collaboration initiés l’an dernier avec le Québec. Ce partenariat avec la Ville de Sainte-Julie stimulera les échanges économiques et culturels entre nos communautés, offrant à nos jeunes la possibilité unique de vivre une expérience enrichissante et formatrice », a complété Olivier Gacquerre, Président de la Communauté d’agglomération de Béthune-Bruay, Artois Lys Romane.



Depuis plusieurs années, les entreprises de Sainte-Julie font face à une pénurie de main-d’oeuvre qui s’est exacerbée avec la pandémie de la COVID-19. À la suite de l’adoption de son Cadre de référence pour la relance économique adopté en 2020, la Ville de Sainte-Julie a entrepris de soutenir activement ses entreprises locales pour faire face aux défis de recrutement, notamment.



De son côté, la Communauté d’agglomération de Béthune-Bruay Artois Lys Romane en France, qui attache beaucoup d’importance à la formation et à l’intégration professionnelle des jeunes, a répondu favorablement à cette action permettant à des femmes et des hommes de 18 à 35 ans, disponibles pour aller travailler temporairement au Québec, de vivre une expérience de vie épanouissante. Cette initiative est en parfaite adéquation avec le Projet de territoire de la Communauté d’agglomération adopté en décembre dernier. L’ouverture à l’international visant à faciliter la montée en compétences des jeunes du territoire en est une des actions phares.



Le partenariat annoncé entre les deux organisations consiste à recruter des travailleurs étrangers non qualifiés et à les accueillir au sein des entreprises de Sainte-Julie pour des séjours de deux ans. Le projet envisage le recrutement d’une dizaine de travailleurs, chacun étant jumelé à une entreprise julievilloise participante. Les entreprises joueront un rôle crucial en tant que mentors pour ces jeunes. La Ville de Sainte-Julie, pour sa part, facilitera l’accueil et l’intégration des jeunes dans la communauté.



Cette entente de partenariat pour le recrutement de travailleurs étrangers temporaires représente une étape importante dans la coopération entre le territoire de Béthune-Bruay et Sainte-Julie, et démontre la volonté des deux collectivités de trouver des solutions innovantes pour contrer les enjeux économiques et sociaux. L’entente sera officiellement signée au mois d’octobre lors de la visite de représentants de la Ville de Sainte-Julie en France.



À propos des partenaires

La Ville de Sainte-Julie, localisée dans la Communauté métropolitaine de Montréal et dans la région administrative de la Montérégie, compte 31 000 résidents. Selon les estimations du Service de développement économique de la MRC de Marguerite-DYouville, on y retrouve environ 750 postes vacants. En 2023, elle est devenue la première ville de la MRC à se doter d’un plan d’action en matière d’attraction, d’établissement durable, d’intégration citoyenne et de pleine participation, en français, des personnes immigrantes et des minorités ethnoculturelles.



La Communauté d’agglomération de Béthune Bruay, Artois Lys Romane regroupant 100 communes, soit près de 280 000 habitants, est la 1re intercommunalité du Pas-de-Calais (région Hauts-de-France) et l’une des plus grandes Communauté d’agglomération de France. C’est un territoire jeune en pleine mutation (36,7% de la population a moins de 29 ans) qui place l’emploi et la formation au coeur de ses priorités afin de pouvoir répondre aux attentes de ses entreprises et garantir des emplois qualifiés à ses habitants (près de 78 000 emplois recensés, un taux de chômage en baisse, 55 formations du Bac Pro au Master, un tissu de PME diversifié et des filières émergentes).