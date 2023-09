Le projet de passerelle pour vélo au Pont Tunnel Louis H Lafontaine est maintenant en analyse à la CMM

Le projet de passerelle suspendue au Pont Tunnel Louis H Lafontaine pour accéder aux Iles de Boucherville a franchi une nouvelle étape alors que les membres du Conseil d’agglomération de Longueuil ont accepté d’appuyer le projet et de le soumettre pour analyse à la Communauté métropolitaine de Montréal. Du côté de la CMM on confirme la réception du dit projet qui fera maintenant l’objet d’analyse au même titre que les autres projets soumis par d’autres villes du territoire de la CMM. Le processus d’analyse permettra à la CMM de prioriser certains projets pour les soumettre, ultimement au gouvernement du Québec et dans le cas du projet de passerelle, au ministère des Transports du Québec à qui appartient l’infrastructure.