La Ville de Sainte-Julie lance une campagne de sensibilisation sur la consommation d’eau potable

La Ville de Sainte-Julie est fière d’annoncer le lancement de sa nouvelle campagne de sensibilisation sur la consommation responsable de l’eau potable intitulée « Yo l’eau, fais-y attention ». Cette initiative vise à encourager les Julievillois à adopter des pratiques écoresponsables pour préserver l’eau.



La campagne s’appuie sur le principe que chaque petit geste compte. En adoptant des actions simples telles que la réduction du temps passé sous la douche, l’utilisation judicieuse de l’eau lors de l’entretien du jardin, les citoyens peuvent contribuer de manière significative à la préservation de cette ressource. En créant le slogan « Yo l’eau, fais-y attention », la Ville souhaite rejoindre la population âgée de 30 et 45 ans, en faisant un clin d’œil à une expression bien connue de ce groupe d’âge.



La campagne « Yo l’eau, fais-y attention » s’échelonnera sur plusieurs semaines à travers divers moyens de communication mettant de l’avant des gestes concrets, simples et efficaces à appliquer au quotidien. Pour plus d’information, les citoyens peuvent consulter le site Web de la Ville dans la section Environnement.



« L’environnement est un sujet qui nous tient à coeur à Sainte-Julie. L’eau potable est une ressource précieuse. J’invite les Julievillois à se joindre à l’initiative et jouer un rôle actif en adoptant de nouvelles habitudes écoresponsables entourant leur consommation de l’eau potable », a conclu Mario Lemay, maire de Sainte-Julie.