L’or et l’argent pour cinq jeunes joueurs de baseball de De Mortagne

Au championnat canadien de baseball U15 disputé du 24 au 27 août dernier à Laval, cinq jeunes joueurs de l’équipe Québec mais surtout membre de l’équipe de l’école secondaire De Mortagne de Boucherville ont remporté une médaille. Avec la formation d’Équipe Québec, Victor Lefebvre, Olivier Boutin, Elliott Malo et Victor Flanagan ont remporté la médaille d’argent alors que Vincent Laporte, sélectionné par l’équipe hôtesse de Laval, Laurentides, Lanaudière a mérité la médaille de bronze.

Dans un tournoi relevé qui accueillait les meilleurs joueurs de baseball du pays, Équipe Québec a connu un excellent parcours s’inclinant toutefois en finale contre la Colombie-Britannique. Il est à souligner que Victor Lefebvre s’est particulièrement illustré maintenant une moyenne offensive de .600 en sept parties et un retentissant coup de circuit à plus de 320 pieds du marbre.

Vincent Laporte a pour sa part été un rouage important de l’équipe hôtesse qui a obtenu la médaille de bronze grâce à une victoire sur l’Alberta.

Les cinq jeunes joueurs ont fait partie de l’équipe des Patriotes de la Rive Sud 15U AAA cet été. Ils font partie du programme Sport-Étude Baseball de l’école secondaire de Mortagne de Boucherville.