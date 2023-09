Lancement le 10 septembre du roman Submergées de l’auteure julievilloise Roxanne Lavoie

Le lancement du roman captivant intitulé Submergées, écrit par la talentueuse auteure Roxanne Lavoie, de Sainte-Julie, aura lieu le dimanche 10 septembre dans la cour du Collège Saint-Paul à Varennes, entre 13 h à 16 h.

Le roman Submergées est une œuvre littéraire qui explore la vie d’Amélie, qui mène une vie de famille tranquille lorsque, pendant une fête chez une amie, la plus jeune de ses filles, Lili-Rose, échappe à la surveillance des adultes présents et se noie dans la piscine. Bien que survivant à ce terrible drame, l’enfant aura plusieurs séquelles physiques de cet accident, provoquant de lourdes conséquences sur sa vie familiale. Les mois qui suivent seront pour Amélie l’enchaînement de deuils difficiles à surmonter et dont l’ultime objectif restera toujours le bonheur de ses filles et de son mari. Elle aura l’impression de porter sa famille à bout de bras et devra faire de nombreux sacrifices pour conjuguer sa vie à la condition de sa fille. Les défis personnels, professionnels et relationnels que vivra la jeune mère viendront ébranler sa santé mentale déjà fragilisée par la noyade.

Le roman Submergées est disponible aux Éditions de l’Apothéose et il est disponible chez tous les libraires sous commande. Il est possible d’en savoir plus en communiquant avec l’auteure par courriel à roxanne-lavoie@hotmail.com.



À propos de l’auteur



Maman depuis une décennie et enseignante au secondaire, l’écriture est pour Roxanne Lavoie un moyen de s’évader. Elle avait à peine six ou sept ans lorsqu’elle rêve pour la première fois de publier un roman. Étouffée au plus profond d’elle, elle laisse cette envie s’éteindre peu à peu avec les années. Vers 30 ans, elle renoue avec l’écriture en publiant de courts textes touchants sur un blogue pour lequel elle est collaboratrice. C’est en discutant avec un collègue de travail qui ose lui dire que les rêves sont faits pour être réalisés, qu’elle se décide enfin à se lancer dans l’écriture de l’histoire qui lui trotte en tête depuis quelques années déjà.