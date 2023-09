L’avis d’ébullition levé à Longueuil mais maintenu à Boucherville et Saint-Bruno

A 17h45 aujourd’hui dimanche la Ville de Longueuil confirme que l’avis d’ébullition qui était en vigueur sur son territoire, pour les arrondissements de Saint-Hubert et du Vieux-Longueuil, est maintenant levé. Les résultats des récentes analyses prélevées sur le réseau de Longueuil sont conformes. Les citoyennes et citoyens de Longueuil visés par cet avis n’ont donc plus besoin de faire bouillir l’eau avant de la consommer.

Volet technique



La Ville de Longueuil prélève des dizaines d’échantillons sur le réseau quotidiennement, et plus de 2 100 échantillons par année. Un échantillon s’est avéré non conforme. Cela a donc entraîné la diffusion de l’avis pour toutes les villes alimentées en eau potable par l’usine d’eau potable Louise-Gravel de Longueuil (usine régionale), tel que l’exige le Règlement sur la qualité de l’eau potable (RQEP) encadré par le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs.



Deux séries de 20 échantillons prélevés sur deux jours consécutifs doivent être conformes et exempts de contaminants pour procéder à la levée de l’avis d’ébullition. Les analyses sont effectuées par un laboratoire certifié et les résultats sont transmis au ministère.



Les réseaux rattachés à celui de Longueuil doivent aussi obtenir cette conformité. Les villes alimentées par l’usine d’eau potable Louise-Gravel sont donc responsables d’effectuer l’échantillonnage sur leur réseau local en vertu du Règlement. Les analyses sont sur le point d’être complétées pour Boucherville et Saint-Bruno-de-Montarville.



Pour plus d’information, visitez le site Web de la Ville et la section dédiée à l’eau potable à longueuil.quebec.