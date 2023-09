Une progression encore plus vite que sa balle rapide: Marc-Antoine Archambault fait tourner bien des têtes!

Ce qui est encore plus vite que la balle rapide de Marc-Antoine Archambault, c’est sa progression fulgurante en seulement deux ans! Il y a peu de temps, le Julievillois s’amusait dans le B récréatif et il a par la suite grimpé quatre par quatre les échelons pour se tailler une place dans le AA et, il y a quelques jours, il a récemment lancé pour l’équipe du Québec qui a remporté le Championnat Baseball Canada chez les 13U en Ontario!

Il y a deux ans, le natif de Sainte-Julie jouait simplement pour s’amuser dans la catégorie Moustique B récréatif, mais à l’automne 2021, il a répondu à l’invitation de se frotter à des joueurs de meilleur calibre et c’est là qu’il a pris goût à la compétition. Son talent n’est pas passé inaperçu et il a par la suite joué dans le A en 2022. Peu de temps après, Marc-Antoine a été invité à faire le camp de sélection du AA où les entraineurs ont remarqué que son potentiel serait utilisé à son maximum à la position cruciale de lanceur.

Son ascension étonnante s’est poursuivie cet été malgré le changement de niveau et il a même été convié à prendre part aux Jeux du Québec où il a aidé la Rive-Sud à remporter le bronze, en dépit d’une blessure à un doigt survenue peu de temps auparavant et qui aurait pu l’empêcher de participer aux matchs.

Ses exploits ont fait en sorte que Baseball Québec l’a choisi pour faire partie des meilleurs joueurs de la province au Championnat Baseball Canada 13U qui se tenait à Woodstock en Ontario, à la fin août. Son équipe a mis la main sur l’or… contre l’autre formation du Québec!

Lors de cet été complètement fou, Marc-Antoine s’est joint au programme Sport-études De Mortagne et le jeune athlète a donc commencé tout récemment à jouer au baseball douze mois par année, ce qui devrait accentuer cette progression déjà étonnante!

Ces résultats plus qu’encourageants amènent le lanceur de 5 pieds et 11 pouces (et qui chausse du 12!) à se fixer l’objectif d’atteindre le niveau AAA et, éventuellement, jouer pour un collège américain, tout en rêvant d’accéder un jour aux Ligues majeures du baseball…

À 13 ans, on a le droit de rêver! Et qui sait, on pourrait alors adapter la célèbre phrase de l’analyste Rodger Brulotte : « Bonsoir, il est partiiiii… pour la gloire! »