Contrer la violence en milieu familial : une première au Québec par la Régie de police

La Régie intermunicipale de police Richelieu–Saint-Laurent (RIPRSL) s’est donné pour mission d’être proactive en matière de prévention et d’intervention en milieu familial et elle a donc mis sur pied le projet « VCI en 360o » qui inspire maintenant plusieurs autres corps de police de la province ainsi que la Table du tribunal, qui envisagent d’implanter à leur tour ce programme.

La Régie a mis en place il y a quelques années « VCI en 360º » afin de réagir aux cas de plus en plus nombreux de violence conjugale et intrafamiliale. Ce projet établit un partenariat direct avec le Centre d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC), Entraide pour hommes, le CISSS (santé mentale) et, très bientôt, les maisons d’hébergement.

« VCI en 360º » fait en sorte que chacun des organismes est représenté par un intervenant de proximité qui évolue au sein même de l’unité policière, ce qui permet d’offrir aux victimes et aux agresseurs, aux personnes instables et/ou suicidaires une aide immédiate et soutenue à la suite d’un acte de violence ou de contrôle coercitif dans leur maison.

La RIPRSL indique que les intervenants travaillent en complémentarité avec les agents de la section sociocommunautaire, les patrouilleurs et les enquêteurs afin d’assurer un suivi rapide des dossiers, d’informer les victimes des services d’intervention offerts, d’évaluer la sévérité de la violence et le risque de suicide ou d’homicide, en plus d’installer en quelque sorte un filet de sécurité autour de la famille.

Notons en terminant que la Régie intermunicipale de police Richelieu–Saint-Laurent a été honorée pour ses actions et initiatives en matière de violence conjugale et intrafamiliale (VCI) lors du Gala d’excellence de la 24e édition du colloque de l’Association des directeurs de police du Québec.







Besoin d’aide?



Si vous pensez au suicide ou si vous vous inquiétez pour un proche, des intervenants sont disponibles pour vous aider, partout au Québec, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Téléphone : 1 866 APPELLE (277-3553) Texto : 535353

Clavardage, informations et outils : www.suicide.ca