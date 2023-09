71% des conducteurs ne respectent pas les limites de vitesses près des écoles…

Selon l’Association des directeurs de police du Québec (ADPQ), pas moins de 71% des conducteurs ne respectent pas les limites de vitesse près des parcs et des écoles, malgré toutes les campagnes de sensibilisation pour que les conducteurs adoptent une attitude plus prudente au volant…

Alors que la rentrée scolaire bat son plein, l’ADPQ a souligné que pas moins de 37 000 contraventions ont été remises à des automobilistes qui ne respectaient pas les lois dans ces zones limitées à 30 km/h. Ce nombre serait même sous-estimé, avertit l’Association, car il a été déterminé uniquement lors d’interventions ciblées, et pas dans toutes les municipalités.

Pour sa part, la Régie intermunicipale de police Richelieu–Saint-Laurent (RIPRSL) a récemment souligné que le Code de la sécurité routière prévoit des amendes salées pour le non-respect des règlements en zone scolaire. La RIPRSL a rappelé qu’on doit s’arrêter devant un autobus scolaire dont les feux sont en marche et il faut éviter de le croiser ou de le dépasser, sans quoi l’automobiliste s’expose à une amende de 200 $ plus les frais et 9 points d’inaptitude.

De plus, si une personne ne se conforme pas aux ordres d’un brigadier scolaire, ce citoyen peut recevoir une amende de 200 $ plus les frais, ainsi que 4 points d’inaptitude. On ajoute que la principale infraction constatée en zone scolaire demeure l’excès de vitesse et, dans ces cas, les amendes sont doublées.

Il n’est pas toujours facile pour les parents de concilier travail et famille, mais il ne faut pas oublier que le meilleur conseil est souvent de partir à l’heure ou un peu plus tôt afin d’éviter d’avoir certains comportements imprudents…