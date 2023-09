Le CABB se lance dans le cueillette de fruits à Boucherville

L’automne est à nos portes et c’est le temps des récoltes! Le Centre d’action bénévole de Boucherville (CABB) vous invite à cueillir le meilleur de la saison, avec le lancement d’un nouveau projet : le glanage des fruits de Boucherville.

Si vous avez des arbres fruitiers sur votre propriété, pommiers, poiriers ou autres, le CABB peut vous fournir des cueilleurs bénévoles en échange d’une partie de votre récolte.

Nous désirons également former une brigade de cueilleurs ! Nous invitons donc les Bouchervilloises et Bouchervillois, en solo, en couple ou en famille, à se joindre à nous pour glaner les fruits de vos voisins.

La récolte sera distribuée équitablement entre les propriétaires des arbres fruitiers, le garde-manger des cueilleurs, les organismes communautaires de Boucherville et les cuisines de la popote roulante du CABB : ainsi nous pourrons non seulement éviter le gaspillage alimentaire mais également enrichir les repas que le CABB partage avec la communauté bouchervilloise.

Consultez www.cabboucherville.ca pour plus de détails, ou appelez-nous au 450 655-9081.