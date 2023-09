La Cour autorise l’abattage des cerfs du parc Michel-Chartrand de Longueuil

A moins d’une nouvelle contestation judiciaire la Ville de Longueuil pourra faire abattre une centaine de cerfs dans le parc Michel-Chartrand, cet automne.

Le jugement est en effet tombé jeudi en fin de journée

« La Ville [de Longueuil] et le MFFP [ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs] ont tout mis en place afin que l’opération de chasse contrôlée à l’arbalète s’exécute dans le respect de la sensibilité des cerfs permettant qu’il soit mis fin à leur vie d’une manière aussi douce et rapide que possible », a écrit le juge de la Cour supérieure Bernard Jolin dans sa décision, rejetant du même souffle la demande des opposants à l’opération d’abattage.

Entre autres le groupe Service Sauvetage animal et une citoyenne avaient déposé, l’année dernière, un recours en justice pour empêcher la Ville de Longueuil de procéder à cette opération d’abattage des bêtes

La mairesse Catherine Fournier a réagi par communiqué, se disant satisfaite du jugement et indiquant que la Ville irait de l’avant avec l’abattage.

« Nos équipes reprendront le travail pour mener à terme l’opération de réduction du cheptel et ainsi rétablir l’équilibre écologique du parc Michel-Chartrand. Pour l’heure le groupe Sauvetage Animal Rescue tout comme l’avocate qui a présenté la requête pour empêcher l’abattage, Me Anne-France Goldwater examinent les avenues ou recours judiciaires possibles pour la suite des choses.