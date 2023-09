Entre Ailes Sainte-Julie: nouvelle saison, nouvelle programmation!

Comme à chaque année, l’automne est une saison de renouveau au Centre de femmes Entre Ailes. C’est d’abord la période d’adhésion qui revient. Devenir membre d’Entre Ailes est une façon de contribuer à la réalisation de notre mission, une occasion de participer à nos activités et s’engager dans un espace de sororité et d’action pour apprendre ensemble et travailler à la construction d’un monde plus juste et plus égalitaire.

L’adhésion est également un geste solidaire envers le Centre de femmes et les enjeux qu’il défend. Toutes les femmes du territoire de la MRC Marguerite-D’Youville et des villes avoisinantes sont les bienvenues ! Comme l’a dit un membre du Centre : « Je deviens membre du Centre de femmes parce que mon féminisme est toujours vivant, [j’ai un] intérêt pour le vécu des femmes [et c’est mon] enracinement dans ma communauté. »

C’est aussi cette semaine que nous lançons la programmation d’automne du Centre de femmes : café-rencontres, laboratoire écoféministe, cercle de lecture, comités d’actions collectives, programmation Cultur’ailes en partenariat avec la Ville de Sainte-Julie…

Les occasions de réfléchir et apprendre ensemble ne manqueront pas ! Tant pour l’adhésion que pour la programmation d’automne, tous les détails se trouvent sur le site web www.entreailes.org