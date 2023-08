Un plan d’action en immigration pour l’agglomération de Longueuil

Grâce à une aide financière de 600,000 $ du gouvernement provincial et dans le but de rendre ses collectivités encore plus accueillantes, solidaires et inclusives pour ses citoyennes et citoyens de toutes origines, Longueuil a adopté son Plan d’action municipal 2023-2025 en immigration. Se déployant sur l’ensemble du territoire de l’agglomération, le plan d’action a été élaboré en collaboration avec de nombreux partenaires, dont les membres de la Table en immigration et diversité culturelle de l’agglomération de Longueuil (TIDAL).

Le plan qui bénéficie d’une subvention de 600,000$ du gouvernement provincial vise à contribuer, par l’engagement collectif de la société, à l’édification des collectivités plus accueillantes et inclusives pour les personnes immigrantes et d’autres minorités ethnoculturelles afin qu’elles participent pleinement, en français, à la prospérité du Québec.

Le Plan d’action municipal en immigration de l’agglomération de Longueuil a deux principaux objectifs : l’inclusion et l’accessibilité aux services. Afin de favoriser l’inclusion, le plan mise sur la création d’espaces de rencontre et de dialogue. Pour ce faire, Longueuil organisera, en collaboration avec ses partenaires, plusieurs événements interculturels, des espaces éphémères de rencontres interculturelles dans le cadre d’activités de proximité ainsi que des rencontres de bienvenue aux nouveaux arrivants. Des actions de médiation culturelle par le biais de projets à saveur artistique et culturel sont également prévues pour sensibiliser la communauté d’accueil à l’apport des personnes immigrantes et racisées sur le territoire.

Afin de faciliter l’accès aux services, Longueuil compte sensibiliser et outiller le personnel municipal de toutes les villes de l’agglomération ainsi que les intervenantes et intervenants du milieu dans le but de faire lever les obstacles qui nuisent à la pleine participation des personnes issues de l’immigration. À cet effet, Longueuil tiendra des activités de formation et de perfectionnement en matière d’équité et de communication interculturelle dès cet