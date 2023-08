Un nouveau point de dépôt volontaire pour les matières organiques à Boucherville

La Ville de Boucherville a récemment aménagé un nouveau point de dépôt volontaire de matières organiques sur la rue des Sureaux, située près du chemin de Touraine, entre les rues Lavoisier et de Montbrun, afin de permettre à davantage de citoyens de valoriser leurs matières.



Tout comme les autres points de dépôt, ce site est accessible en tout temps. Les principales catégories de matières qui y sont acceptées sont les résidus alimentaires (fruits, légumes, viandes, poissons, pains, etc.) ainsi que les papiers et les cartons souillés de matières organiques (papiers mouchoirs, essuie-tout, boîtes de pizza, etc.). Les sacs de plastique conventionnel ou compostable, biodégradable ou oxobiodégradable sont refusés. Les sacs de papier ou le papier journal peuvent être utilisés pour déposer les matières organiques dans les bacs. Les utilisateurs de ce point de dépôt sont invités à prendre connaissance des informations pertinentes présentées au boucherville.ca/matieresorganiques, notamment la liste complète des matières acceptées et refusées.



La Ville demande aussi la collaboration de tous les futurs utilisateurs pour refermer les couvercles avant de quitter le site et pour ne rien laisser à côté des bacs.



Renseignements :

Direction de l’environnement et de la transition écologique

450 449-8109

environnement@boucherville.ca