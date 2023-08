Des conseils pour une rentrée scolaire en santé!

Les professionnels de la santé du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Est ont préparé plusieurs guides pratiques permettant aux parents de bien se préparer à l’approche de la rentrée scolaire et répondre à certains des questionnements qui l’accompagne. Les parents pourront consulter différentes thématiques telles que la santé dentaire, la vaccination, les poux, le bon sac à dos, la bonne boite à lunch ainsi que des idées de collations saines. La santé dentaire à l’école En route vers la maternelle Comment choisir le bon sac à dos et la bonne boîte à lunch Des idées de collations saines à l’école Pour une bouche en santé Un vaccin est prévu au calendrier vaccinal entre 4 et 6 ans. Les parents peuvent prendre rendez-vous à portal3.clicsante.ca afin de mettre à jour le carnet de vaccination des tout-petits avant leur grande entrée à l’école. Le CISSS de Montérégie-Est souhaite une bonne rentrée scolaire à tous!