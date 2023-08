Dernier tournoi de disque golf à l’île Charron : c’est la fin de ce parcours

Le Parcours de l’île Charron surnommé le PIC connaîtra, les 2 et 3 septembre, son dernier tournoi majeur sanctionné par la Professionnel Disc Golf Association (PDGA). Le terrain ne sera en effet plus accessible aux joueurs à partir du 18 septembre en raison des travaux d’agrandissement du Centre d’épuration Rive-Sud (CERS).

C’est à la suite de l’annonce en juin dernier de la fermeture du Pic que le circuit professionnel québécois de disque golf, DisQuébec, a décidé d’organiser le tournoi Open 2023 en hommage à l’Association du disque golf du grand Montréal (ADGM).

Plus de 160 joueurs s’affronteront dans les différentes catégories amateurs et professionnels. Pour l’occasion, le parcours sera modifié selon le premier tracé qui avait été pensé par les membres fondateurs de l’ADGM.

Il reste quelques places disponibles pour les catégories prévues le dimanche 3 septembre. Le public est invité venir à assister à l’événement et à encourager les joueurs. La finale de la catégorie professionnelle aura lieu le dimanche vers 12h30.

Relocalisation du terrain

Selon l’Association de disque golf du grand Montréal, les discussions avec la Ville de Longueuil n’ont pas abouti pour l’instant à une solution satisfaisante pour relocaliser le terrain.

Le parcours de l’Île Charron a été dessiné et installé par l’ADGM en 2012. L’an dernier, sur les 40 terrains au Québec, c’est celui qui a attiré le plus grand nombre de joueurs. 5631 rondes de disque golf y ont été jouées.