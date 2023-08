Les monuments Pierre Boucher et Jeanne Crevier pourraient être déménagés au parc de la Mairie

Le Comité du Vieux-Boucherville et de ses abords est d’avis que les monuments Pierre Boucher, fondateur de Boucherville, et de son épouse Jeanne Crevier, situés au parc Joseph-Laramée devraient être déplacés de façon permanente au parc de la mairie.

Les membres de ce comité de participation citoyenne ont fait cette recommandation au conseil municipal en juillet dernier en raison des futurs travaux de stabilisation des berges qui devraient être exécutés lorsque la Ville obtiendra les autorisations du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC).

Ce projet prévoit la destruction du mur existant en blocs et en pierres pour être remplacé par un mur en béton armé. Il fera en sorte que le parc sera retranché de 1,9 mètre sur toute sa largeur.

Le comité explique que le poids des deux monuments entraîne une pression supplémentaire sur la pente. Le comité mentionne que le parc connaît une hausse croissante de fréquentation, notamment en raison de la présence de la piste cyclable, et que son espace devrait être maximisé en raison de ce fort achalandage et de sa position au cœur du village.

Selon les membres, le parc de la Mairie est tout désigné pour accueillir ces monuments car il est un lieu symbolique et prestigieux bénéficiant d’un espace plus grand et qui permettrait de valoriser l’histoire de Boucherville et de mettre en valeur les fondateurs

Les élus municipaux n’ont pas encore statué sur cette recommandation.