Des défis pour la rentrée, pour le Club des petits déjeuners de Boucherville

Plusieurs problèmes se pointent avec la rentrée scolaire. Manque de professeur, de surveillant, de chauffeurs d’autobus mais, avec le prix du panier d’épicerie qui ne cesse de grimper, le Club des petits déjeuners du Québec dont le siège social est situé à Boucherville lançait, mardi dernier, une collecte de fonds d’urgence pour la rentrée, afin de répondre à la demande grandissante des programmes d’alimentation en milieu scolaire.

Selon le président du Club, Tommy Kulczyk, de plus en plus d’écoles souhaiteraient offrir chaque matin des petits déjeuners nutritifs à leurs élèves mais tout a aussi ses limites c’est pourquoi le budget actuel du Club permettra de maintenir uniquement les programmes déjà existants. Le club sert à chaque jour plusieurs centaines de petits déjeuners à des enfants des écoles de la Rive-Sud dont ceux de l’école Lionel-Groulx de Longueuil là même où le club a démarré ses activités il y a 29 ans.

Grâce en partie à cette nouvelle collecte qui s’échelonnera sur tout le mois de septembre, le Club et ses partenaires ont pour ambition de permettre à des centaines de milliers d’enfants du Canada de commencer leur journée avec un petit déjeuner complet et nutritif.

Chaque don de 10 $ qui peut être fait directement sur le site du Club (www.dons.clubdejeuner.org) équivaut, par exemple, à la distribution de 20 petits déjeuners.