Fermeture complète de nuit de l’autoroute 25 en direction nord à partir de la sortie de la rue Notre-Dame durant la semaine du 21 août

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable vous informe que la fermeture de l’autoroute 25 en direction nord, initialement prévue dans la nuit de mercredi à jeudi, a été reportée à la nuit de vendredi à samedi :



Fermetures de nuit – Semaine du 21 août



Fermeture complète de l’autoroute 25 en direction nord entre la sortie no 3 – Rue Notre-Dame/Rue Hochelaga et l’entrée de la rue Hochelaga, selon l’horaire suivant :

Nuit de mercredi à jeudi de 22 h à 5 h

Nuit de jeudi à vendredi de 22 h à 5 h

Nuit de vendredi à samedi de 22 h à 5 h



Fermeture d’une voie sur deux dans le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine en direction de Montréal, selon l’horaire suivant :

Nuit de mercredi à jeudi de 22 h à 5 h

Nuit de jeudi à vendredi de 22 h à 5 h



En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, ces travaux pourraient être reportés. Le Ministère vous invite à consulter régulièrement le quebec511.info avant de prendre la route ou à composer le 511 pour connaître les fermetures sur le réseau et planifier vos déplacements.