Les réservations des plateaux sportifs désormais exclusives aux Bouchervillois

Après avoir augmenté ses tarifs d’accès au centre aquatique Laurie-Eve-Cormier de près de 200 % pour les non-résidents, la Ville de Boucherville annonce l’adoption d’une nouvelle politique de réservation de ses plateaux sportifs. Elle veut donner priorité aux Bouchervillois.

La Ville a indiqué cette semaine qu’à compter du 1er septembre, la réservation des plateaux sportifs sera désormais exclusive aux résidents de Boucherville. Cette décision découle, explique-t-elle dans un communiqué de presse, de la volonté du conseil municipal de répondre de manière proactive et efficace aux besoins actuels et futurs de sa communauté.

Les infrastructures sportives de Boucherville sont très utilisées par les résidents des villes environnantes.

Pour mieux servir les Bouchervillois, la Ville de Boucherville a décidé de prioriser l’accès à ses plateaux sportifs aux citoyens de la municipalité. Cette mesure, qui vise la réservation des terrains de tennis, de pickleball, de badminton et de volleyball de plage, permettra, soutient-elle, de garantir une utilisation optimale des installations tout en offrant aux résidents un environnement propice à la pratique de leurs activités sportives préférées.

Les non-résidents de Boucherville pourront toujours utiliser ces installations sportives, mais ils devront être accompagnés d’un résident pour effectuer la réservation.

« Cette disposition a été conçue pour maintenir un équilibre entre les besoins des résidents et l’ouverture aux visiteurs, tout en favorisant un environnement convivial et inclusif. »