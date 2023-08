Concert gratuit de l’Orchestre Philharmonique du Québec avec Alexandre Da Costa le 30 août à Sainte-Julie

Le mercredi 30 août prochain, la Ville de Sainte-Julie clôture avec éclat sa série de spectacles en plein air en présentant un concert gratuit de l’Orchestre philharmonique du Québec et son maestro, Alexandre Da Costa, ainsi que treize de ses talentueux musiciens, au parc Edmour-J.-Harvey, au pied du mont Saint-Bruno.

Les mélomanes de Sainte-Julie et d’ailleurs sont attendus dès 19 h afin de vivre une expérience unique et de célébrer « de grands auteurs et compositeurs du Québec et de la francophonie, qui au travers des dernières décennies, nous ont aidés à nous émanciper en tant que peuple culturellement unique et remarquable ».

Une foule nombreuse est attendue pour l’occasion et c’est pour cette raison que la Ville invite les gens à venir sur le site près du mont Saint-Bruno en marchant ou à vélo, tout en n’oubliant pas d’apporter sa chaise pliante.

Aussi, il sera possible de se rendre au spectacle en transport en commun à partir du centre communautaire situé au 550, boulevard Saint-Joseph, en empruntant la ligne d’autobus 5 au coin des rues Principale/Montée Sainte-Julie ou des rues boulevard Saint-Joseph/Monseigneur-De Laval (Consultez le site Web d’Exo pour connaître les horaires). Une fois au stationnement incitatif, il y aura des navettes gratuites qui effecueront des allers-retours entre le parc Edmour-J.-Harvey et le vaste parking.

Rappelons que l’Orchestre symphonique de Longueuil a récemment changé son nom pour celui de l’Orchestre Philharmonique du Québec car, depuis quelques années, la formation connaît un rayonnement qui va bien au-delà de son territoire traditionnel. Le groupe a joué à plusieurs endroits au Québec et à l’international, dont l’Amérique du Sud en 2022. Les succès et les invitations se multipliant, il importait à la direction de reconnaître l’évolution de l’Orchestre et de lui donner un nom plus rassembleur et une identité qui traduit sa vision à la fois régionale, mais aussi nationale et internationale.