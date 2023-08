Cinq jeunes des Patriotes de De Mortagne au Championnat canadien de baseball

Ce sont cinq joueurs de Boucherville, de Sainte-Julie et de Contrecœur qui représenteront le Québec au Championnat canadien de baseball U15 AAA à Laval du 24 au 27 août prochain. Victor Flanagan (Boucherville), Victor Lefebvre (Ste-Julie), Elliott Malo,(Contrecoeur) Olivier Boutin (Boucherville) et Vincent Laporte, (Boucherville) âgés de 14 et 15 ans, sont les représentants locaux qui participeront à cette grande classique réunissant les meilleurs joueurs de baseball du pays. Les cinq jeunes joueurs sont tous membres des Patriotes de l’école De Mortagne de la Rive-Sud (Boucherville). La compétition nationale permettra évidemment aux jeunes représentants de montrer leur talent en affrontant les équipes représentants chacune des provinces canadiennes.

Le premier match d’Équipe Québec sera disputé le 24 août prochain à 11h15 au Parc Chénier de Laval contre l’Ontario et une délégation de parents de la Rive-Sud devrait accompagner les jeunes dans cette expérience de haut niveau.