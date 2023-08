La rentrée de votre animal

Les vacances sont finies et la rentrée est déjà là! C’est donc le bon moment pour penser à notre compagnon à quatre pattes et évaluer ses besoins.



1. Comportement et cours d’éducation

La rentrée c’est une reprise du rythme quotidien, donc moins de sorties et plus d’absences. Afin d’aider pitou à se réhabituer doucement à ce changement, il existe des cours en comportement qui pourront vous aider, vous et votre compagnon, à passer cette phase tout en douceur. Une bonne chose, en particulier si votre chien a tendance à être anxieux.

Pour les promenades moins fréquentes, pourquoi ne pas faire appel à un service de promenade. En automne, la météo est encore agréable, il serait dommage de priver pitou de sorties et d’exercice en votre absence.



2. Sports canins

La rentrée rime souvent avec la reprise des activités physiques. C’est aussi le cas pour nos chiens! On reprend donc dès maintenant les bonnes habitudes et pourquoi ne pas se lancer dans un sport canin tel que le canicross, l’agility, le freesbee ou encore le freestyle. Plusieurs activités encore peu connues s’avèrent sources de plaisir. Une belle occasion de renforcer le lien avec votre compagnon! Faites juste attention de choisir l’activité qui sera la mieux adaptée à son profil.



3. Bilan médical

La rentrée, c’est aussi celle des parasites. Donc le bon moment pour penser aux rappels de vaccin, vermifuges et antiparasitaires. Nos animaux auront passé beaucoup de temps dehors, dans la nature ou au contact d’autres congénères donc il se peut que des parasites soient présents. De même, c’est le bon moment pour contacter son vétérinaire et faire un bilan de santé annuel.

N’oubliez pas non plus votre inspection quotidienne de tiques éventuelles, elles seront nombreuses cet automne!



4. Vacances tardives

Vous êtes plutôt du genre à prendre vos vacances en septembre/octobre ? Pensez à choisir la bonne pension pour votre ami canin! Voici quelques trucs à savoir avant de s’engager :

• Est-ce que le personnel de la pension est formé en comportement canin ? Étant donné que les chiens vont être en contact les uns avec les autres, reconnaître par exemple les signaux avertisseurs que peuvent faire nos amis canins est un élément essentiel.

• Est-ce que la pension pose suffisamment de questions sur votre compagnon ? En savoir le plus possible sur un animal et ses particularités permet de prévoir au mieux le futur séjour de celui-ci mais aussi d’anticiper les possibles problèmes ou adaptations qui seront nécessaires.

• Quelles seront les activités proposées et la journée type de votre compagnon ? Si votre chien a tendance à dormir souvent, un lieu avec des cages et des chiens qui jappent tout autour ne sera pas une bonne idée. Si votre pitou a beaucoup d’énergie à dépenser, une pension disposant d’un grand espace naturel est un bon choix.



5. Renouvellement du stock d’accessoires

La rentrée, c’est aussi le parfait moment pour refaire un kit complet de jouets et d’accessoires pour notre animal : jouets, laisse, harnais, accessoires pour l’automne/hiver (manteau, pantoufles etc.). Pensez à privilégier l’achat local avec par exemple les beaux produits de BeOneBreed ou les achats d’occasion sur des sites tels que Marketplace ou Kijiji. Certains refuges ont également une friperie avec tout ce dont votre animal a besoin, en échange d’un don volontaire. Une bonne façon de protéger la planète et d’aider un OBNL tout en faisant plaisir à votre compagnon!



6. Déménagement

La période septembre/octobre est aussi celle des déménagements. Si vous prévoyez déménager et que vous pouvez amener notre animal avec vous, pensez à une période d’adaptation car cela risque de représenter du stress pour lui.

Si vous ne pouvez pas amener votre animal avec vous, nous vous conseillons de chercher dès maintenant une nouvelle famille vous-même. L’amener dans un refuge devrait toujours être la dernière solution.