Le RTL arrimera ses circuits d’autobus au REM à compter de lundi

Le Réseau de transport de Longueuil (RTL) qui offre le service de transport aux résidents des villes de Longueuil, Brossard, Boucherville, Saint-Bruno-de-Montarville et Saint-Lambert mettra en service le 21 août prochain un réseau redessiné en fonction du déploiement de l’antenne Rive-Sud du Réseau express métropolitain (REM).



La mise en service du REM force en fait le RTL à revoir son réseau afin d’ajouter ses lignes au nouveau Réseau express métropolitain.

Après une période de transition de trois semaines suite à la mise en service du REM, les plus importants changements à l’offre de service du RTL des 30 dernières années feront leurs apparitions.

Le Réseau de transport de Longueuil verra donc à amener 29 lignes d’autobus qui seront dorénavant connectées aux stations du REM ce qui représente plus de 1 400 voyages quotidiens vers ou depuis le REM. Par ailleurs 27 circuits seront ajoutés ou redessinés, dont 5 nouvelles lignes.

Toutes ces modifications se traduiront par plus de 2 100 arrêts d’autobus qui devront etre modifiés donc plus de 10 000 usagers verront leurs habitudes de déplacement améliorés

Toujours en raison de ces nombreuses modifications, selon le RTL, 85 % des usagers auront désormais une ligne d’autobus à moins de 400 mètres de leur domicile.