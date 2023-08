Tunnel ouvert dans les deux directions ce week-end

🚧 Fin de semaine du 18 au 21 août

Fermetures dans l’échangeur A-20 et A-30, de vendredi 22h à lundi 5h

✍️ À noter que les travaux dans le tunnel reprennent progressivement depuis lundi matin. Des analyses ont été effectuées et des mesures ont été mises en place par l’entrepreneur et la CNESST, afin que les travaux puissent reprendre de façon sécuritaire.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=305127348697083&set=a.101253369084483