Les villes de Boucherville, Sainte-Julie et Varennes ainsi que l’Association pulmonaire du Québec (APQ) rappellent que l’herbe à poux ne prend pas de vacances en août et qu’il est temps de tondre ou d’arracher les plants avant qu’ils ne fleurissent et qu’ils dispersent leurs millions de minuscules graines de pollen…

Il faut savoir à ce sujet que le pollen voyage dans l’air de juillet à octobre sous la forme d’une fine poussière et elle provoque des réactions allergiques désagréables chez les personnes qui y sont sensibles, c’est-à-dire de plus d’un million de Québécois.

L’herbe à poux pousse surtout dans les sols peu fertiles. Elle se trouve principalement le long des rues et des trottoirs; au bord des routes asphaltées; sur les terrains industriels, en construction, abandonnés; sur les dépôts à neige.

Un des meilleurs « remèdes » est d’arracher les plants, tout simplement. Sur les petits terrains, tels que les terrains résidentiels, il est préférable d’arracher l’herbe à poux dès que vous la voyez. Vous pouvez effectuer l’arrachage à la main (car il n’y a pas de réactions allergiques douloureuses, contrairement à l’herbe à la puce) ou en déracinant la plante avec un outil de jardinage, par exemple une binette.

Sur les terrains de plus grandes dimensions, vous pouvez couper la plante à l’aide d’une tondeuse à gazon. L’APQ précise que, pour obtenir de meilleurs résultats, il faut tondre l’herbe à poux deux fois par année, à la mi-juillet et à la mi-août, afin de réduire au maximum la quantité de pollen qui est libéré.

Vous pouvez jeter les plantes arrachées ou coupées avec les ordures. Il n’est pas recommandé de les mettre dans le compost, car les graines d’herbe à poux peuvent le contaminer.

L’herbe à poux pousse difficilement dans les pelouses fournies et fertiles. Pour limiter sa présence, vous pouvez utiliser du paillis ou des plantes couvre-sol aux endroits où il n’y a pas de pelouse; améliorer la qualité du sol avec un terreau ou de l’engrais; ensemencer le terrain ou y planter d’autres végétaux.