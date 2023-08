Événement au profit de la Fondation de l’Hôpital Charles-LeMoyne: la magie de Disney vibrera à Sainte-Julie pour une bonne cause!

L’Espace Tonik, un club privé en forêt, est déjà magique en soi, mais voilà qu’on va saupoudrer encore plus de magie à cet endroit dans quelques semaines alors que de la musique et des personnages provenant de l’univers de Disney agrémenteront les lieux, le temps d’un grand événement familial tenu afin d’amasser des fonds pour la Fondation de l’Hôpital Charles-LeMoyne.

L’activité bien spéciale est organisée par le cabinet d’avocats et de notaires Fortier, D’Amour, Goyette afin de remercier le département d’Oncologie de l’établissement hospitalier et son personnel pour l’énorme soutien qu’ils ont offert à Gabriel Dietz, le conjoint de Gabrielle Guérin, qui est avocate au cabinet. Celui-ci a reçu en janvier dernier un diagnostic de lymphome Burkitt et la progression de ce cancer était très agressive. Heureusement, grâce à des interventions rapides et efficaces, Gabriel en est maintenant à la dernière ronde de chimiothérapie et il est considéré en rémission!

Cette journée magique se tiendra le dimanche 10 septembre (beau temps mauvais temps, car la forêt est bien aménagée), alors que les participants pourront découvrir l’Espace Tonik et ses magnifiques sentiers, assister à un concert de l’Orchestre d’Harmonie Leonardo Da Vinci qui interprétera les grands succès musicaux de Disney, en plus de déguster des collations et de s’amuser dans les jeux extérieurs.

Grâce également à la collaboration d’Utopia, il sera aussi possible de rencontrer et de se faire photographier avec au moins une demi-douzaine de personnages de l’univers Disney, dont la sirène Arielle, la princesse Jasmine dans Aladin, Belle, de la Belle et la Bête, ainsi qu’Elsa et Anna, de la Reine des neiges, qui chanteront au cours de la journée des succès inspirés de leurs films respectifs. On nous chuchote à l’oreille que Mickey Mouse lui-même pourrait venir pour l’occasion, mais cela reste encore à confirmer (NDLR : il est très occupé nous dit-on, mais on verra!). Les billets, au coût de 40$ par personne et de 60$ par famille, sont en vente en ligne sur le site web de la Fondation de l’Hôpital Charles-LeMoyne : https://jedonneenligne.org/fhclm/FODAGO/

Petits et grands sont donc invités à participer et à se déguiser afin d’ajouter leur propre touche de magie!