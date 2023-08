Augmentation de 40 % des appels logés par erreur au 9-1-1

Selon les données recensées par la Régie intermunicipale de police Richelieu–Saint-Laurent, le nombre d’appels logés par erreur au 9-1-1 aurait augmenté de 40 % en moyenne depuis avril dernier. Cela entrainerait, entre autres, une surcharge sur les lignes des répartiteurs et pourrait malheureusement créer des délais de réponse aux appels d’urgence fondés.

Le service de police, qui couvre notamment les territoires de Sainte-Julie et Varennes, avance que cette situation serait possiblement provoquée par la mise à jour des cellulaires iPhone et Android, disponible depuis avril 2023, puisque les appels accidentels surviendraient lorsque les téléphones cellulaires sont placés dans une poche ou un sac en mouvement. De fortes vibrations activeraient la fonction « Détection d’accident » et un appel serait alors automatiquement transmis au 911.

C’est pourquoi, dans le but de réduire le nombre d’appels erronés, la Régie demande aux citoyens de désactiver la fonction « Détection d’accident » dans leurs réglages. Pour les appareils Android, il faut aller dans « Réglages » et cliquer sur « Sécurité et urgence » afin de désactiver l’option « SOS d’urgence ». Pour les appareils iPhone, il suffit d’aller dans « Réglages », pour cliquer sur « Urgence SOS » et désactiver les différentes options disponibles.

On rappelle que, si on appelle le 911 par erreur, il ne faut pas raccrocher afin d’informer simplement les préposés aux télécommunications qu’il s’agit d’une fausse alarme. Prenez note que si vous raccrochez par inadvertance, le centre d’urgence vous rappellera afin de s’assurer que vous n’êtes pas en danger. Donc, si vous avez raccroché et qu’un numéro masqué vous rappelle, il est important de lui répondre.

La Régie précise sur son site Internet : « L’Association des centres d’urgence du Québec (ACUQ) reconnait que l’application en soi n’est pas mauvaise et que l’objectif poursuivit est louable, mais elle mentionne qu’il est nécessaire de bonifier la technologie pour qu’elle soit plus performante, car en attendant, la fonctionnalité pose un vrai problème de sécurité publique ».