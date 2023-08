Un mur antibruit de 3 M$ sera construit sur le boulevard Industriel

La Ville de Boucherville construira un mur antibruit de 3 M$ sur le boulevard Industriel entre, le boulevard de Mortagne et la rue Louis-Joseph-Lafortune. La Ville assumera la moitié des coûts alors que l’autre moitié sera financée par les propriétaires des entreprises situées dans le parc Industriel Lavoisier.

Même si un règlement ordonnant la construction de la nouvelle infrastructure a été adopté en juillet dernier, les travaux ne pourront débuter que l’été prochain car les plans et devis n’ont pas encore été réalisés. Ils doivent s’étaler sur une période d’environ deux mois.

Poursuite de 60 M$

La construction de ce mur fait suite à une entente intervenue il y a deux ans entre la Ville et les industriels. Rappelons que la Ville de Boucherville avait fait l’objet d’une poursuite de 60 597 930 $ intentée par 28 entreprises du parc Industriel Lavoisier, dont le Groupe Robert, car dans le cadre de la refonte de son règlement d’urbanisme en 2018, elle voulait limiter certains usages autorisés afin de réduire le potentiel de nuisances.

Après presque deux ans de médiation privée, une entente conclue entre les deux parties en 2021 prévoit la construction du fameux mur antiburuit, ainsi que le maintien des usages permis sous le règlement d’urbanisme initial.