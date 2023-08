Agrandissement de l’urgence de l’Hôpital Pierre-Boucher : le projet franchit une étape importante

Québec a annoncé le 9 août dernier que le projet d’agrandissement de l’urgence et de l’unité d’hospitalisation brève de l’Hôpital Pierre-Boucher a franchi une étape importante, car il a reçu l’approbation de son dossier d’opportunité afin d’améliorer l’accès et la qualité des soins pour les citoyens.

La ministre responsable de la région de la Montérégie, Suzanne Roy, et le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, ont expliqué que cette étape permettra de détailler l’option immobilière retenue et de confirmer plusieurs paramètres de l’agrandissement, notamment le coût et l’échéancier. Cela fera ensuite passer ce projet à la phase du dossier d’affaires,

Les deux ministres ont rappelé du même coup que le projet consiste en un agrandissement de 26 810 m² de l’Hôpital Pierre-Boucher qui sera connecté au bâtiment existant avec un bloc de liaison. L’agrandissement comprendra une urgence de 54 civières ainsi qu’une zone d’évaluation rapide de 10 fauteuils. Une unité d’hospitalisation brève (UHB) de 24 lits ainsi que des espaces polyvalents transitoires (ambulatoires, clinicoadministratifs, d’enseignement et de soutien) sont aussi prévus. Ce bâtiment permettrait par la suite l’ajout d’étages supplémentaires.

Selon les prévisions, la réception avec réserve des travaux est attendue pour le printemps 2029 et la Société québécoise des infrastructures (SQI) a été désignée comme gestionnaire du projet.

« Ce projet d’agrandissement de l’urgence et de l’unité d’hospitalisation brève de l’Hôpital Pierre-Boucher est d’une très grande importance pour l’amélioration des soins offerts à l’ensemble de la communauté de la Montérégie » a affirmé Suzanne Roy, députée de Verchères, ministre de la Famille, ministre responsable de la région de la Montérégie. « C’est un projet majeur et porteur d’avenir pour la Montérégie. Je suivrai avec une attention particulière toutes les autres étapes de sa réalisation. »