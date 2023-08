Édition spéciale du Petit marché de Sainte-Julie

Le petit marché de Sainte-Julie s’animera le jeudi 10 août 2023 dans le cadre de la Semaine des marchés publics du Québec. Les citoyens sont invités à venir découvrir les marchands locaux de 16 h à 19 h 30 sur la place publique située à l’intersection de la rue Principale et du boulevard Saint-Joseph.



Lors de cette édition, il y aura plusieurs animations :



Atelier Potagers pollinisateurs, comment faire partir vos semis ! avec Marianne Déry conseillère en environnement à la Ville de Sainte-Julie

Distribution d’épis de maïs gratuits (maximum de deux par personne)

Sculpture de fruits et légumes

Prestations musicales de Jozzy

La zone jeunesse amusera les plus petits :



Jeux pour les enfants avec le CIEC Ste-Julie (Coop d’initiation à l’entrepreneuriat collectif)

Escouade du livre de la bibliothèque municipale

Plateforme musicale géante

Activités avec les pompiers de la Ville de Sainte-Julie

Plus d’une trentaine de marchands seront présents pour vous faire découvrir leurs délicieux produits :



Ail barbu

Aliments FamilyCrops/PassionRecoltes

Anthony Desmarais, Le Petit Maraîcher

B comme Biscuit, M comme Macaron

Bar Laitier du Capitaine Maboule

Broue Shop

Brûlerie Mlle Café

Domaine Kildare

Domaine Vineterra

Épicerie fine Les délices du Verger

Érablière Normand Fontaine

Érablière Maurice Jeannotte

Excellence Wapiti

Ferme Floresterre

Ferme Hortus

Ferme O’nature

Fines Herbes Patrick Lauzon/Chacun son arôme

Floèm

Fromagerie des Cantons

Le banneton

Le Breton Gourmand

Les Argousiers Ste-Christine

Les champignons maraîchers

Les jardins du Grand-Côteau

Lyoterra

Maraîchers Ju-Lu

Multi-Ferme

Pinotte et Cie

Tout en pot

C’est un rendez-vous !