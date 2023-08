Police: plus d’aide en prévention auprès des hommes en situation difficile ou dangereuse

Une deuxième intervenante de proximité représentant l’organisme Entraide pour hommes a été accueillie au sein de la Régie intermunicipale de police Richelieu Saint-Laurent afin de sensibiliser les hommes, de les accompagner et d’agir en prévention auprès de ces hommes en situation de violence ou en difficulté relationnelle.

Caroline Laframboise se joint donc à sa collègue Audrey Lincourt à titre d’intervenante de proximité. Rappelons à ce sujet que la Régie intermunicipale de police accueille, dans son organisation, des intervenants de proximité de tous les horizons (CAVAC, Entraide pour hommes, CISSS pour la santé mentale et Maisons d’hébergement) et a mis en place différentes cellules de crise afin d’offrir un soutien direct à la population lorsque requis.

« Proactive et novatrice en matière de violence conjugale et intrafamiliale, la Régie intermunicipale de police Richelieu/Saint-Laurent tient à assurer la présence d’un intervenant de proximité au sein même de l’unité policière », a fait savoir le directeur de la Régie, Marco Carrier.

« Ce dernier peut, ainsi, rapidement prendre en charge les victimes, les proches des victimes ou les acteurs de violence pour les accompagner durant l’évolution de leur dossier d’enquête, les encadrer face à la complexité du système juridique et les supporter en leur offrant l’accès à des programmes d’accompagnement de premier niveau pour rétablir leurs habiletés relationnelles, et cela, dans l’idéal, avant que les situations de violence ne se produisent. »

« Avec, à son bord, deux intervenantes de proximité en lien avec l’organisme Entraide pour hommes, nul doute que la Régie améliore son service d’intervention et de répression, et qu’elle augmente ainsi la sécurité des personnes et de leur famille », a-t-il expliqué.

Notons, en terminant, que l’équipe de travail de l’Entraide pour hommes est composée d’intervenants masculins et féminins ayant une large expérience et diverses expertises telles que les difficultés conjugales et relationnelles, la toxicomanie et les dépendances, la violence conjugale, familiale et intrafamiliale, les ruptures difficiles et les deuils amoureux, la prévention du suicide, les situations de crise et l’intervention individuelle et de groupe.