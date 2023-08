Le Fédéral injecte 100,000$ pour mieux protéger le ruisseau Massé, sur la Rive-Sud

Le gouvernement fédéral versera une somme de 100 000 $ à l’organisme longueuillois Ciel et Terre afin de protéger et conserver la flore et la faune du ruisseau Massé qui constitue entre autres un habitat important pour la rainette faux-grillon de l’Ouest. C’est

Steven Guilbeault, ministre de l’Environnement et du Changement climatique du Canada, qui en a fait l’annonce mardi matin à Longueuil en compagnie de Sherry Romanado, députée de Longueuil–Charles-LeMoyne et de Michel Saint-Denis, président de l’organisme Ciel et Terre.

Le ruisseau Massé et ses affluents drainent un vaste territoire touchant les municipalités de Longueuil, Boucherville, Carignan, Saint-Basile-le-Grand et Saint-Bruno-de-Montarville avant de se jeter dans la rivière L’Acadie dont il est le principal tributaire. Ce territoire, composé de terres agricoles, d’industries, de résidences, de clubs de golf, de boisés, subit des pressions de toutes sortes et est certes menacé, mais il est aussi riche en biodiversité.

En plus de sensibiliser la collectivité à propos des questions touchant la biodiversité naturelle, l’organisme Ciel et Terre, désignera des aires d’intervention prioritaires, nettoiera les berges, plantera des bandes de protection riveraines et éliminera certaines espèces envahissantes.



Le ruisseau Massé et ses affluents traversent un territoire menacé, mais riche en biodiversité, notamment le boisé Du Tremblay et une mosaïque d’écosystèmes faisant l’objet de projets de conservation en milieu urbain. Plusieurs embranchements de son réseau forment un corridor naturel pour les déplacements de la biodiversité entre des milieux naturels d’intérêt à l’échelle de la grande région métropolitaine, comme l’indique le Plan métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD), 36 espèces de poissons, 11 espèces d’amphibiens (dont une espèce à statut), 5 espèces de reptiles (2 à statut), 167 espèces d’oiseaux (13 à statut), 17 espèces de mammifères (une à statut) et 264 espèces de végétaux, dont 8 des 9 espèces québécoises vulnérables à la récolte y ont été recensés lors de différentes études. Le plan de conservation de la rainette faux-grillon identifie le ruisseau Massé comme lien à privilégier vers d’autres habitats d’intérêt pour de nombreuses espèces en plus de la rainette faux-grillon.