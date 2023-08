La convention ARTYS regroupera des chorégraphes et danseurs de renommée internationale à Boucherville

À la suite du grand succès connu en 2022, la direction de la convention ARTYS invite les passionnés de danse avec expérience à participer au programme de sa deuxième édition, du 25 au 27 août, à l’Hôtel Mortagne de Boucherville. La troupe Clique (finalistes Révolution) et Ann-Florence Bégin (Révolution), en sont les porte-paroles et prendront part également à l’événement.



« Innover et se renouveler font partie de nos valeurs d’entreprise et nous avons hâte à cette deuxième édition qui s’annonce très formatrice et diversifiée. La qualité du service et le plaisir des participants sont également des éléments essentiels qui guident notre organisation. Nous sommes heureuses et fières de propulser, à nouveau, un beau rassemblement de passionnés de danse », mentionne Joëlle Bourdeau, Lili-Pierre Landry et Noëlle-Émilie Desbiens, cofondatrices de Artys.



Une édition riche en personnalités

Dirigé par différents professeurs/chorégraphes invités de grande renommée – dont Misha Gabriel (Janet Jackson, Beyoncé, Mariah Carey, Christina Aguilera et il s’est fait connaître en tant qu’acteur en 2012 en jouant le rôle principal dans les populaires films Step Up) et Haley Fitzgerald (Jennifer Lopez, Nick Jonas) directement de Los Angeles, ainsi que les célèbres gagnants de la 4e saison de l’émission World of Dance Emma Mather et Diego Pasillas,- les danseurs.euses participants.es auront accès à plus de 18 heures de classes de maîtres et d’ateliers exploitant différents styles (Contemporain, Hip hop, Street styles, Jazz, Ballet, Ballroom, Claquette, Jazz Funk, Lyrique, etc.).



Cette année encore, les participant.e.s auront la chance de travailler la méthode « Radar Technique » de l’australienne Rebecca Davies, dont l’efficacité est mondialement reconnue !



Seront de la convention, Janick Arseneau (Jennifer Lopez, Rihanna, finaliste de « So you think you can dance », chorégraphe Dance 100 sur Netflix, etc.), Janie Richard (gagnante Révolution), Marie-Josée Corriveau (gagnante Révolution), Vanesa G.R Montoya (Grands Ballets Canadiens), Handy “HYA” Hyacinthe (fondateur du Festival JOAT), Saxon Fraser, (chorégraphe des médaillés d’or en danse sur glace Guillaume Cizeron et Gabriella Papadakis à Pékin en 2022, chorégraphe Révolution), Ricky St-Jusna (Révolution, Danser pour Gagner), Justin Jackson (America’s got talent, Révolution), Jessie Mineau (Révolution), Frédérique Brunet (Mary Poppins, Footloose et Mamma Mia au Théâtre St-Denis) et Tina Desrochers (l’expérience immersive de NETFLIX The Queen’s Ball : Bridgerton Experience).



Au volet convention, s’ajoutera le volet compétition pour les solos, les duos et les petits groupes (4 à 9 danseurs), des classes d’auditions, un « Showcase », et de nombreux prix et reconnaissances.





Inscription à ARTYS

L’invitation est lancée aux danseurs avec expérience, professeurs ou amateurs-observateurs.

Plusieurs formules sont offertes, de 50 $ à 495 $ (taxes incluses).

La programmation ainsi que les forfaits sont disponibles au https://www.artysdanse.com



Suivez-les

Site web : https://www.artysdanse.com

Instagram : https://www.instagram.com/artys_danse

Facebook : https://www.facebook.com/artysdanse