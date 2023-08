Stopper l’érosion des berges à Varennes pourrait couter plus d’un million $

L’été dernier Varennes a procédé à des travaux d’urgence pour empêcher l’érosion des berges du fleuve en bordure du parc de la Commune. Plusieurs gros blocs de béton ont été déposés sur le bord de l’eau pour empêcher le mouvement des eaux de fragiliser encore plus les lieux. Mais tout n’est pas réglé pour autant car, selon le maire Martin Damphousse, il en couterait probablement un million de dollars pour intervenir partout sur les berges du parc pour les sécuriser. En plus des sommes importantes à investir, il y a les contraintes environnementales qui interdisent à la Ville d’intervenir sans permis ni études et en situation d’urgence seulement, sur les berges sur une distance plus grande que 30 mètres (100 pieds) ce qui limite évidemment les travaux.

Pour l’heure le mouvement des eaux, des vagues et des glaces fait en sorte que Varennes perd un mètre de son parc par an avec une accélération des dégâts depuis environ cinq ans. D’ailleurs si rien n’est fait à court termes, deux des bancs du parc pourraient se retrouver « à la mer » tellement les berges ont été grugées par l’érosion qui est maintenant toute proche.