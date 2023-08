Nouvelle arnaque : des courriels demandant de payer le loyer avec un lien

Le Service de police de Longueuil (SPAL) met en garde les citoyens qui auraient reçu un courriel s’affichant comme un avis de modification de méthode de paiement de loyer. Attention ! Les fraudes de ce type sont à la hausse depuis plusieurs mois.

Les techniques d’hameçonnage sont utilisées par les fraudeurs. Les coordonnées de l’expéditeur pourraient avoir l’apparence d’adresses comme celles-ci : info@loyer.fr, gestionloyer509@gmail.com, service.comptabilité00@hotmail.com etc.

La formulation indique que le propriétaire de votre logement est en attente du paiement de votre loyer. On vous dit que pour faire votre virement Interac, vous devrez dorénavant utiliser le nouveau courriel ci-haut mentionné.

Le propriétaire a changé la méthode pour le paiement du loyer et ne vous a pas informé ? Il vous demande un virement bancaire avec un nouveau courriel ?

AVANT D’Y DONNER SUITE.

Le SPAL vous conseille d’appeler le propriétaire à son numéro habituel et de vérifier s’il est bien l’expéditeur de ce courriel.

Des citoyens ont rapporté au SPAL avoir reçu des courriels similaires. Ces personnes ont été victimes d’une fraude. Le propriétaire n’avait pas fait de changement et c’est un fraudeur qui a reçu le paiement du loyer.

Le SPAL vous recommande de TOUJOURS vous assurer que la demande et/ou le changement sont bien réels et que le courriel est authentique avant de transmettre un paiement.

Il est important de signaler cette situation au service de police en composant le 911. Cela permettra au SPAL de prévenir d’autres fraudes.