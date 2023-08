Une chance unique de voir ou de revoir Notre-Dame-de-Paris

La comédie musicale Notre-Dame-de-Paris est de retour sur les planches de la salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts. 25 ans après sa création, on l’a retrouve avec bonheur.

Après avoir connu un immense succès tant ici qu’ailleurs dans le monde (dans 20 pays), la pièce inspirée du roman de Victor Hugo qui raconte l’histoire d’amour sans espoir entre le Bossu de Notre-Dame et la belle Esmeralda, a été chaudement ovationnée par les spectateurs lors de la première médiatique hier soir. Le parolier Luc Plamondon et l’auteur-compositeur Richard Cocciante ainsi que les producteurs Paul-Hébert Dupont et Nicolas Talar ont aussi été vivement applaudis.

En plus de Daniel Lavoie qui est en grande voix, la pièce fait place à plusieurs chanteurs de la relève. Quasimodo est entre autres phénoménal. Les danseurs et aussi acrobates toujours en mouvements sont extraordinaires. La chorégraphie est en effet débordante d’action

Distribution : Daniel Lavoie, alternance avec Robert Marien (Frolo), Angelo Del Vecchio, alternance avec Philippe Tremblay (Quasimodo), Elhaida Dani, alternance avec Jaime Bono (Esméralda), Emma Lépine, alternance avec Jaime Bono (Fleur de Lys)

Jay Legiel, alternance avec Mike Lee (Clopin), Gianmarco Shiaretti (Gringoire), Martin Giroux (Pheobus)

Notre Dame de Paris est un spectacle musical incontournable actuellement en tournée. Elle est présentée jusqu’au 12 août à la Place des Arts.