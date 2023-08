Les belles d’autrefois seront de retour

Elles feront tourner les têtes des petits et des grands de nouveau. L’exposition de voitures anciennes sera en effet de retour à Boucherville le 2 septembre prochain.

Les amateurs pourront déambuler au parc Vincent-D’Indy de 10h à 16h30 pour admirer plus de 350 véhicules de collectionneurs.

Il y aura sur place de l’animation familiale, des prestations musicales, et des stands de restauration locale. La journée se terminera par la remise de prix et de trophées pour les plus belles voitures.

L’activité est organisée par Ville de Boucherville, en collaboration avec Voitures Anciennes et Classiques de Montréal (VACM). En cas de pluie, elle sera annulée. L’entrée est gratuite