Dernière traversée pour les autobus du RTL sur le pont Champlain: Place au REM

L’autobus du circuit 45 du Réseau de transport de Longueuil a fait sa dernière traversée du pont Champlain depuis le stationnement Panama à Brossard vers le Centre-ville de Montréal ce matin.

Pour l’occasion, environ 20 anciens chauffeurs de la ligne 45 et des chauffeurs actuels étaient présents pour souligner l’événement et échanger leurs souvenirs.

Avec la mise en service officielle pour le public du Réseau express métropolitain (REM) à compter de demain lundi, la fameuse ligne 45 devient obsolète; elle qui a

transporté des millions de passagers depuis les 37 dernières années.

La 45, une ligne express qui relie le Terminus Panama au Terminus Centre-ville, a été mise en place en 1986, il y a 37 ans.

Elle a été la ligne la plus achalandée du RTL, avec en moyenne 5 000 passagers par jour, en semaine.

Sa destination, de 1986 à 1989, a été le terminus à ciel ouvert situé près de la Place Bonaventure. Depuis 1992, sa destination était le nouveau Terminus centre-ville, situé sur le site de l’ancien terminus Bonaventure, sur lequel a été construit le 1000 de la Gauchetière.

La disparition des autobus du RTL sur le pont Champlain signifie aussi la fin de la mise en place, soir et matin, des fameux cônes oranges qui balisaient la voie réservée des autobus sur le pont aux heures de pointe. Place au REM !