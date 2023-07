Le RTL met en service un circuit vers le parc du mont St-Bruno

Le Réseau de transport de Longueuil (RTL) offre maintenant la possibilité de se rendre directement au parc du mont Saint-Bruno avec la mise en service du RandoBus pour la saison estivale. Jusqu’au 20 août, les amateurs de plein air pourront utiliser cette ligne, qui est une initiative du RTL et rendue possible grâce à la contribution financière de Tourisme Montérégie, pour se rendre au parc national du Mont-Saint-Bruno.

La ligne 298 (RandoBus), anciennement connue sous le nom de navette estivale, permet de se déplacer du Terminus Longueuil jusqu’au parc en environ 45 minutes à raison de six départs par jour les samedis et dimanches. L’horaire complet, le circuit et les arrêts, se retrouvent sur la page dédiée, sur le site Internet du RTL.