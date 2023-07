De nombreux projets de recherche sont lancés au cégep Édouard-Montpetit

Un grand nombre de professeurs-chercheurs et de professeures-chercheuses du cégep Édouard-Montpetit ont obtenu d’importantes subventions pour l’année scolaire 2023-2024, ce qui leur permettra de réaliser des projets de recherche porteurs et audacieux.



« Dans tous les domaines, le savoir scientifique est crucial pour permettre l’avancement d’une société et trouver des solutions novatrices à différents enjeux. Le Cégep est fier de contribuer à l’avancement des connaissances dans des secteurs liés entre autres à l’éducation, à la santé physique et mentale, à des problématiques sociales et à l’aérospatiale. Bien qu’elle soit trop souvent méconnue, la recherche au collégial est foisonnante et elle entraîne des retombées considérables autant au sein du Cégep que dans la communauté », indique Sylvain Lambert, directeur général du cégep Édouard-Montpetit.



Les projets de recherche en bref

Voici un aperçu des nouvelles subventions obtenues par nos professeurs-chercheurs et nos professeures-chercheuses. Des informations plus détaillées sur chacun des projets se trouvent en annexe de ce communiqué.



– Maude Pépin-Charlebois, professeure-chercheuse en techniques d’éducation à l’enfance, est la chercheuse principale du projet Éducation interculturelle en petite enfance : didactisation de contenus inédits dans les programmes de formation en enseignement supérieur. Pour la phase 2, elle sera épaulée par deux collègues de ce département, Johanne Bohémier et Camille Poulin-Riopel. Le programme Appel de projets Recherche-action de Reconnaître – le Pôle d’enseignement supérieur pour la petite enfance en Montérégie a accordé au total plus de 250 000 $ pour la réalisation des deux phases de cette recherche-action.



– Sophie Lapointe, professeure-chercheuse en techniques d’éducation à l’enfance, dirige le projet Explorer la littérature pour la jeunesse autrement en services de garde éducatifs à l’enfance pour lequel elle a reçu une subvention d’un peu plus de 100 000 $ du programme Appel de projets Recherche-action de Reconnaître – le Pôle d’enseignement supérieur pour la petite enfance en Montérégie.



– Annie Bradette, professeure-chercheuse en éducation physique, mènera une recherche intitulée Évaluation de l’effet de la pesée volontaire et du calcul de l’IMC en éducation physique et à la santé, sur les apprentissages et la motivation des collégiens à adopter de saintes habitudes de vie. Isabelle Cabot, professeure-chercheuse en psychologie, agira à titre de cochercheuse. Elles seront épaulées par Pascal Murray et Kim Barrette St-Martin, du département d’éducation physique. Léonie Lemire Théberge, professeure de psychologie, sera quant à elle consultante en recherche pour ce projet. Une subvention de plus de 185 000 $ sur 18 mois a été accordée à cette étude par le Programme d’aide à la recherche sur l’enseignement et l’apprentissage (PAREA) du ministère de l’Enseignement supérieur.



– Isabelle Cabot, professeure-chercheuse en psychologie, sera cochercheuse sur le projet de recherche Relation entre les habitudes de vie des collégiens et leur persévérance et réussite scolaire, mené par Rachel Surprenant, qui a obtenu une subvention de près de 400 000 $ sur deux ans du PAREA du ministère de l’Enseignement supérieur.



– Marc Lamontagne, professeur-chercheur en philosophie, participera à titre de cochercheur au projet de partenariat international intitulé Étranger.es, exclu.es et dissident.es en démocratie : histoire et perspectives philosophiques mené par Jean-Marc Narbonne, qui reçoit un financement de 200 000 $ sur deux ans du programme de Subvention de développement de partenariat du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada.



– Mathieu Chevalier, professeur-chercheur en avionique, collabore à la recherche Cocréation et évaluation de milieux d’apprentissage en réseau international (MARI) dans quatre collèges d’enseignement général et professionnel (cégeps) dirigé par Olivier Bégin Caouette qui reçoit une subvention de près de 200 000 $ sur trois ans du programme Subventions de développement de partenariat du Conseil de recherche en sciences humaines du Canada



D’autres projets en cours

En plus de ces projets menés par du personnel enseignant et de recherche, deux centres affiliés au Cégep poursuivent leurs activités de recherche prolifiques : le Centre d’expertise et de formation sur les intégrismes religieux, les idéologies politiques et la radicalisation (CEFIR) et le Centre technologique en aérospatiale (CTA), un centre collégial de transfert de technologies (CCTT).