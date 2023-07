Nouvelle phase des travaux sur l’autoroute 20 dans le secteur de Ste-Julie

Les automobilistes qui empruntent l’autoroute 20 dans le secteur de Ste-Julie doivent prendre note que l’aménagement d’une voie réservée sur l’autoroute 20, en direction est (autoroute Jean-Lesage), entre Sainte-Julie et Belœil, entraînera des fermetures de nuit jusqu’à la mi-novembre.

Les travaux préparatoires qui consistaient à créer des chemins de déviation au centre des voies se terminent sous peu et la construction de la voie réservée a débuté.

Gestion de la circulation. Jusqu’à la mi-novembre 2023 Autoroute 20, entre l’autoroute 30 et la route 229 (rue Bernard-Pilon)

-Déviation des voies de circulation de l’autoroute 20 en direction est. Toutes les voies de circulation sont maintenues le jour.Les camions doivent rouler sur la voie de gauche de l’autoroute 20 sauf pour prendre une bretelle de sortie.

-Circulation à contresens de nuit sur certains tronçons de l’autoroute 20, entre l’autoroute 30 et la route 229 (rue Bernard-Pilon) laissant une voie de circulation par direction.Fermetures occasionnelles de nuit de bretelles d’entrée ou de sortie de l’autoroute 20 dans l’une ou l’autre des directions en fonction de l’avancement des travaux.

-Fermetures occasionnelles de nuit de la bretelle de sortie no 83 (Québec) de l’autoroute 30 en direction est vers l’autoroute 20 en direction est.

-La vitesse sur l’autoroute 20 sera abaissée à 70 km/h ou à 90 km/h selon le type d’entrave.

-Le poste de pesée de l’autoroute 20 restera accessible en tout temps.

Pour en savoir plus sur ce projet, il suffit de consulter le site internet du ministère.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, ces travaux pourraient se prolonger. Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours en consultant le Québec 511.