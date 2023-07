Le tennis de table à découvrir ou à redécouvrir ce soir

Afin de promouvoir les saines habitudes de vie et le sport, la Ville de Boucherville a mis en place La brigade sportive en collaboration avec les organismes Centre de yoga Boucherville, Tennis de table Boucherville et Club de BMX Rive-Sud. Elle invite donc les citoyens de tous les âges et de tous les niveaux à participer à une série d’activités gratuites cet été !



Une activité a été proposée le 10 juillet, soit le yoga. Ce soir, le 24 juillet, la ville suggère le tennis de table au parc Antoine-Girouard, terrain de soccer. Prêt de matériel : raquettes et balles



Le 14 août à 19 h, place au BMX à la piste de BMX de la Maison des jeunes de Boucherville. Prêt de matériel : vélos et casques



Les néophytes pourront ainsi s’initier à ces sports et les plus expérimentés pourront parfaire leurs techniques !



En cas de pluie, les activités seront annulées.



EMPLACEMENTS

• Parc Antoine-Girouard : rue Jean-Baptiste Bau

• Maison des jeunes : 540, chemin du Lac