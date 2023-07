Le maire de Sainte-Julie appuie le projet d’une passerelle sur le pont de l’île Charron

Le maire de Sainte-Julie, Mario Lemay, appuie le projet de passerelle multifonctionnelle riveraine afin de relier Boucherville au parc national des Îles-de-Boucherville à pied ou à vélo via le pont de l’A25.

Dans une lettre qu’il a adressée à l’organisme Les Amis du parc national des Îles-de-Boucherville, M. Lemay précise que : « hôte d’un tronçon du sentier cyclopédestre Oka-Mont-Saint-Hilaire, la Ville de Sainte-Julie ne peut qu’appuyer une telle initiative qui viendrait relier les trois parcs nationaux de la région en les rendant tous accessibles en transport actif pour les citoyens julievillois et ceux des environs. De plus, cette éventuelle passerelle est d’autant plus importante et intéressante que la Ville de Sainte-Julie travaille actuellement sur un projet afin de se doter d’un lien cyclable sécuritaire hors chaussée vers Boucherville. »