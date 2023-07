Gervais, un Varennois qui fait du rap… à découvrir aux Veillées du Jeudi prennent l’air

Gervais est un rappeur-auteur-interprète originaire de Varennes. Vous pouvez le découvrir lors de la première partie du spectacle de Mélissa Ouimet aux Veillées des jeudis prennent l’air, le 27 juillet au parc De la Commune, à Varennes, 19h30.

Ferblantier de formation, Gervais a toujours été une personne créative et manuelle. Depuis qu’il est tout jeune, il écoute du rap québécois et s’intéresse à l’univers artistique. C’est seulement à l’âge de 25 ans qu’il décide de concrétiser davantage son intérêt.

C’est lors d’un atelier de comédie à Montréal qu’il a découvert une passion pour le domaine musical. Il a commencé à s’intéresser aux diverses techniques de composition et d’interprétation. Pendant près de deux ans, il a écouté beaucoup de rap, et rempli ses livres de rimes. Il a étudié plusieurs professionnels dans le domaine et écrit une multitude de lignes. C’est à l’âge de 27 ans qu’il a commencé à composer ses premières chansons.

C’est avec l’équipe du 4e Régiment qu’il débute ses enregistrements. Leur style très « Old School » compte une vingtaine d’années d’expérience en pistes instrumentales, mixage et production. Son premier single, Ma vraie couleur, a été lancé en avril 2021.

À ce jour, il a treize chansons sur les diverses plateformes numériques. Sa première expérience sur scène fut en novembre 2021 dans le cadre d’une audition pour la 2e saison de l’émission La fin des faibles. En mai 2022, il a sorti son single Tite frette, en lien avec les boutiques de bières de microbrasserie et de produits du terroir. En novembre dernier, il a interprété plusieurs chansons pour le premier anniversaire de la boutique Tite Frette, située à Varennes. À la suite de cette réussite, Gervais a été invité à faire une prestation de la chanson Tite Frette, au congrès de la franchise.

Le 15 juillet dernier, il était de passage au Polynôme du parc Prévert, dans le cadre du tournoi de la ligue de roller hockey Varennes. Il a effectué l’ouverture d’un spectacle du Varennois Raphaël Dénommé.

Gervais vient tout juste de sortir ses deux premiers vidéoclips Deep down, principalement tourné à Contrecoeur, et Varennes Beach (feat Le Commis) tourné entièrement à Varennes.

Étant un rappeur autodidacte, il mise en grande partie sur son authenticité. Ses compositions offrent un mélange de ses émotions, son plaisir pour les jeux de mots et les doubles sens ainsi que de sa passion pour le sport. Avec comme objectif de divertir, de toucher et d’inspirer, il offre un message de persévérance. Sa plume vous fera découvrir un univers musical très poétique qui renferme sa vision, son passé et ses rêves.

Ses chansons sont disponibles sur les diverses plateformes tel que : Spotify, Apple Music, Deezer, YouTube Music, Amazon Music, Bandcamp et vidéos sur YouTube.