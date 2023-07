Les personnages de Thérèse Martin et de Manon Demers à la Galerie Jean-Letarte

Les artistes Thérèse Martin et Manon Demers présentent à la Galerie Jean-Letarte une belle exposition à voir durant les vacances : Une personne à la fois.

Thérèse Martin peint des personnages remplis d’émotions, colorés et vivants, burlesques et festifs, tristes et nostalgiques, toujours enchantés et fantaisistes, lumineux et dansants. Ses personnages sont dessinés, peints et parfois même découpés en papier. Ses toiles dont on ne se lasse pas de regarder ne laisse personne indifférent.

Les personnages de Manon Demers quant à eux sont solides puisqu’ils sont façonnés en terre cuite. Chacun est une personne qui raconte ou crie son histoire.

Jusqu’au 4 septembre à la Galerie Jean-Letarte située au Café centre d’art, 536, boulevard Marie-Victorin, Boucherville.